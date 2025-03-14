Гантухова — о Мирре Андреевой: у неё много разных способов выигрывать матчи

Экс пятая ракетка мира Даниэла Гантухова из Словакии сравнила 17-летнюю российскую теннисистку Мирру Андрееву с четырёхкратным победителем турниров «Большого шлема» испанцем Карлосом Алькарасом.

«Она стала такой же, как Карлос, очень быстро освоила игру и уже почти готова к крупным победам, что безумно в её возрасте.

«У неё так много разных способов выигрывать матчи, и поэтому за ней очень интересно наблюдать. Мне нравится, как она отбивает мяч с бэкхенда, а также несколько её ударов с форхенда», — сказала Гантухова в подкасте The Tennis.

Напомним, Мирра Андреева вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), в котором сыграет со второй ракеткой мира польской теннисисткой Игой Швёнтек.