«Андреева — Алькарас из мира WTA?» Пресс-служба AO — о прогрессе Мирры

Пресс-служба Australian Open — 2025 поделилась впечатлениями о прогрессе 11-й ракетки мира 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой, сравнив её с четырёхкратным победителем турниров «Большого шлема» испанцем Карлосом Алькарасом.

«Станет ли Андреева Алькарасом в WTA? Мирра Андреева становится всё более выдающимся игроком в туре. Её игра, и без того многогранная, постоянно развивается, постоянно расширяющийся арсенал ударов был в полной мере продемонстрирован в матчах с Еленой Рыбакиной и Элиной Свитолиной на пути к полуфиналу в Индиан-Уэллсе», — написано в статье на официальном сайте АО.

Мирра Андреева вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), в котором сыграет со второй ракеткой мира польской теннисисткой Игой Швёнтек.