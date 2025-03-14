Арина Соболенко рассказала об особенностях матчей с Людмилой Самсоновой

Первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко поделилась своим мнением относительно матчей с российской теннисисткой Людмилой Самсоновой.
— Можешь описать своё состояние, когда ты против Людмилы играешь?
— Да какое состояние… Состояние готовности к борьбе и к очень быстрому теннису. Но ещё сегодня такие кондиции были, я думаю, не самые лучшие для меня и для неё. И просто был вопрос, кто быстрее адаптируется к ветру. И сегодня я сделала это немножко лучше. Поэтому, да, очень, конечно же, рада обыграть. Всегда непростые матчи против Люды.
— А вот почему?
— Ну, такой игрок как бы очень агрессивный и игрок момента. То есть если вот у него прям сядет всё, то нужно очень сильно постараться, чтобы обратно туда направить это давление. Но как сесть, может так и не сесть. Поэтому непонятно, что ожидать от матча против неё каждый раз. Постоянно настраиваешься на то, что надо будет очень быстро реагировать и очень фокусироваться в каждом розыгрыше, — сказала Соболенко в интервью проекту «БОЛЬШЕ!».
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