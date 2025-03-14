«Начинаю нервничать». Гантухова — о своём прогнозе на победу Соболенко в Индиан-Уэллсе

Экс пятая ракетка мира Даниэла Гантухова из Словакии после успешной игры российской теннисистки Мирры Андреевой подвергла сомнению свой прогноз на победу первой ракетки мира Арины Соболенко в турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.

«Я начинаю немного нервничать из-за своего выбора [победительницы турнира] в лице Арины Соболенко.

Могу понять это чувство, когда ты начинаешь хорошо играть на этом турнире и думаешь: «Почему бы мне не выиграть этот турнир?» — особенно учитывая, как хорошо Мирра играла в Дубае в похожих условиях», — сказала Гантухова в подкасте The Tennis.

Напомним, Мирра Андреева вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), в котором сыграет со второй ракеткой мира польской теннисисткой Игой Швёнтек. Соболенко в другом полуфинале встретится со своей обидчицей в матче за титул на АО-2025 американкой Мэдисон Киз.