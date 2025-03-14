Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Начинаю нервничать». Гантухова — о своём прогнозе на победу Соболенко в Индиан-Уэллсе

«Начинаю нервничать». Гантухова — о своём прогнозе на победу Соболенко в Индиан-Уэллсе
Аудио-версия:
Комментарии

Экс пятая ракетка мира Даниэла Гантухова из Словакии после успешной игры российской теннисистки Мирры Андреевой подвергла сомнению свой прогноз на победу первой ракетки мира Арины Соболенко в турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.

«Я начинаю немного нервничать из-за своего выбора [победительницы турнира] в лице Арины Соболенко.

Могу понять это чувство, когда ты начинаешь хорошо играть на этом турнире и думаешь: «Почему бы мне не выиграть этот турнир?» — особенно учитывая, как хорошо Мирра играла в Дубае в похожих условиях», — сказала Гантухова в подкасте The Tennis.

Напомним, Мирра Андреева вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), в котором сыграет со второй ракеткой мира польской теннисисткой Игой Швёнтек. Соболенко в другом полуфинале встретится со своей обидчицей в матче за титул на АО-2025 американкой Мэдисон Киз.

Материалы по теме
«17-летняя Мирра...» Соболенко отреагировала на полуфинальные пары турнира в Индиан-Уэллсе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android