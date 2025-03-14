Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе: расписание игрового дня на 15 марта

Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе: расписание игрового дня на 15 марта
Арина Соболенко
Комментарии

Ночью 15 марта в американском Индиан-Уэллсе пройдут матчи девятого игрового дня хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием полуфинальных поединков у женщин.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Расписание матчей 15 марта (время московское):

  • 2:00. Мирра Андреева (Россия, 9) — Ига Швёнтек (Польша, 2);
  • 4:00. Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Мэдисон Киз (США, 5).

Напомним, ранее в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе (США) 11-й номер мирового рейтинга Мирра Андреева обыграла украинскую теннисистку 23-ю ракетку мира Элину Свитолину со счётом 7:5, 6:3.

Календарь турнира в Индиан-Уэллсе
Сетка турнира в Индиан-Уэллсе
Материалы по теме
«17-летняя Мирра...» Соболенко отреагировала на полуфинальные пары турнира в Индиан-Уэллсе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android