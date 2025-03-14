Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе: расписание игрового дня на 15 марта

Ночью 15 марта в американском Индиан-Уэллсе пройдут матчи девятого игрового дня хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием полуфинальных поединков у женщин.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Расписание матчей 15 марта (время московское):

2:00. Мирра Андреева (Россия, 9) — Ига Швёнтек (Польша, 2);

4:00. Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Мэдисон Киз (США, 5).

Напомним, ранее в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе (США) 11-й номер мирового рейтинга Мирра Андреева обыграла украинскую теннисистку 23-ю ракетку мира Элину Свитолину со счётом 7:5, 6:3.