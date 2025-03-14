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Сэвилл — о Мирре Андреевой: она станет звездой. Такой, какая нужна этой игре

Сэвилл — о Мирре Андреевой: она станет звездой. Такой, какая нужна этой игре
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Многократный победитель юниорских турниров «Большого шлема» австралиец Люк Сэвилл высказался о перспективах 11-й ракетки мира 17-летней россиянки Мирры Андреевой в женском теннисе.

«Отличная подача, хорошие движения, и, на мой взгляд, её игра подходит для любых покрытий. Я думаю, что она станет звездой, и именно такой, какая нужна этой игре», — сказал Сэвилл в подкасте The Tennis.

Напомним, Мирра Андреева вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), в котором сыграет со второй ракеткой мира польской теннисисткой Игой Швёнтек. Она стала самой молодой полуфиналисткой турнира в Индиан-Уэллсе после Марии Шараповой в 2005 году. На тот момент Марии было также 17 лет, однако она была моложе Мирры по дням.

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