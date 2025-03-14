Вихлянцева назвала фаворита в матче между Соболенко и Киз в полуфинале Индиан-Уэллса

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева поделилась ожиданиями от полуфинального матча между лидером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко и пятой ракеткой мира американкой Мэдисон Киз на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.

«Мэдисон Киз сейчас проводит, наверное, свой лучший сезон. Она не останавливается на дебютной победе в турнире «Большого шлема». Индиан-Уэллс является домашним турниром для Киз, её поддерживают зрители. Все условия подходят как Арине, так и Мэдисон, которая также любит бить по мячу. Однако Киз давались тяжело матчи против Элизе Мертенс и Донны Векич. Думаю, что в предстоящей встрече шансов на победу больше у Соболенко. Она идёт увереннее по сетке.

Повлияют ли на результат грядущего матча прошлые результаты в очных противостояниях? Не думаю. Здесь высочайший уровень теннисисток, считаю, что в данном случае не так сильно играет роль прошлых поединков, например, финала Аustralian Open — 2025, в котором Арина уступила Мэдисон и который мог как-то задеть белоруску. Соболенко — это очень сильный игрок. Главное, чтобы она чувствовала себя хорошо в здешних условиях, с этими мячами. Мячи Penn летят быстро», — приводит слова Вихлянцевой Metaratings.by.

Матч между Соболенко и Киз состоится в субботу, 15 марта, и начнётся не ранее 4:00 по московскому времени.