Соболенко: счастлива, что у меня есть возможность взять реванш у Киз за поражение на АО

Первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко высказалась о предстоящем полуфинальном матче турнира в Индиан-Уэллсе против американки Мэдисон Киз. Она собирается взять реванш у Киз после поражения в финале АО-2025.

«У меня в голове только одна мотивация для реванша. Это был тяжёлый матч в Австралии, она играла очень хорошо, а я не выкладывалась на полную. Я счастлива, что теперь у меня появилась возможность взять реванш. Вот почему я люблю спорт, ведь, если ты не сдаёшься и упорно трудишься, жизнь предоставит тебе шанс исправить ошибку, допущенную в последнем матче», — сказала Соболенко на пресс-конференции.