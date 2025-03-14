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Соболенко: счастлива, что у меня есть возможность взять реванш у Киз за поражение на АО

Соболенко: счастлива, что у меня есть возможность взять реванш у Киз за поражение на АО
Арина Соболенко
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Первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко высказалась о предстоящем полуфинальном матче турнира в Индиан-Уэллсе против американки Мэдисон Киз. Она собирается взять реванш у Киз после поражения в финале АО-2025.

«У меня в голове только одна мотивация для реванша. Это был тяжёлый матч в Австралии, она играла очень хорошо, а я не выкладывалась на полную. Я счастлива, что теперь у меня появилась возможность взять реванш. Вот почему я люблю спорт, ведь, если ты не сдаёшься и упорно трудишься, жизнь предоставит тебе шанс исправить ошибку, допущенную в последнем матче», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Australian Open (ж). Финал
25 января 2025, суббота. 11:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 5
6 		2 7
         
Мэдисон Киз
14
США
Мэдисон Киз
М. Киз
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