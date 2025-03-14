Наталья Вихлянцева объяснила, почему Соболенко является фаворитом турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева объяснила, почему условия на хардовом турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) хорошо подходят первой ракетке мира белоруске Арине Соболенко.

«В нынешнем сезоне в Индиан-Уэллсе изменился поставщик покрытия, корты стали чуть медленнее. Плюс ко всему в 2025 году срываются дожди, есть сильный ветер и царит прохладная погода. Наличие ветра всегда играет на руку тем, кто сильно, активно бьёт. Соболенко — это как раз та теннисистка, которая любит сильно бить. Она обладает естественной мощью, белоруске не нужно что-то дополнительно прикладывать. Поэтому получается то, что для Арины это всё идеально.

Приведу пример: Чжэн Циньвэнь достаточно легко уступила Иге Швёнтек. У китаянки есть сильная подача, удары, но её самое главное оружие — это когда она поднимает с форхенда под бэкхенд сопернику, затем может выходить и активно завершать. Из-за того, что Чжэн поднимает этот мяч часто, играя топ-спином, то с ветром она не может это делать. Соболенко активно сбивает эти розыгрыши, поэтому ей очень хорошо подходят все условия в Калифорнии. Арина бьёт по восходящему мячу, и наконец-то у неё есть шанс бороться за выход в финал Индиан-Уэллса и за титул», — приводит слова Вихлянцевой Metaratings.by.

Напомним, Соболенко в полуфинальном матче турнира в Индиан-Уэллсе встретится со своей обидчицей в матче за титул на АО-2025 американкой Мэдисон Киз. В другом полуфинале сыграют 17-летняя россиянка Мирра Андреева и вторая ракетка мира Ига Швёнтек из Польши.