Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Наталья Вихлянцева объяснила, почему Соболенко является фаворитом турнира в Индиан-Уэллсе

Наталья Вихлянцева объяснила, почему Соболенко является фаворитом турнира в Индиан-Уэллсе
Аудио-версия:
Комментарии

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева объяснила, почему условия на хардовом турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) хорошо подходят первой ракетке мира белоруске Арине Соболенко.

«В нынешнем сезоне в Индиан-Уэллсе изменился поставщик покрытия, корты стали чуть медленнее. Плюс ко всему в 2025 году срываются дожди, есть сильный ветер и царит прохладная погода. Наличие ветра всегда играет на руку тем, кто сильно, активно бьёт. Соболенко — это как раз та теннисистка, которая любит сильно бить. Она обладает естественной мощью, белоруске не нужно что-то дополнительно прикладывать. Поэтому получается то, что для Арины это всё идеально.

Приведу пример: Чжэн Циньвэнь достаточно легко уступила Иге Швёнтек. У китаянки есть сильная подача, удары, но её самое главное оружие — это когда она поднимает с форхенда под бэкхенд сопернику, затем может выходить и активно завершать. Из-за того, что Чжэн поднимает этот мяч часто, играя топ-спином, то с ветром она не может это делать. Соболенко активно сбивает эти розыгрыши, поэтому ей очень хорошо подходят все условия в Калифорнии. Арина бьёт по восходящему мячу, и наконец-то у неё есть шанс бороться за выход в финал Индиан-Уэллса и за титул», — приводит слова Вихлянцевой Metaratings.by.

Напомним, Соболенко в полуфинальном матче турнира в Индиан-Уэллсе встретится со своей обидчицей в матче за титул на АО-2025 американкой Мэдисон Киз. В другом полуфинале сыграют 17-летняя россиянка Мирра Андреева и вторая ракетка мира Ига Швёнтек из Польши.

Материалы по теме
«Начинаю нервничать». Гантухова — о своём прогнозе на победу Соболенко в Индиан-Уэллсе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android