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Надаль — о дружбе с Джоковичем и Федерером: не нужно ненавидеть других, чтобы быть лучшим

Надаль — о дружбе с Джоковичем и Федерером: не нужно ненавидеть других, чтобы быть лучшим
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль рассказал о своих отношениях в карьере с сербом Новаком Джоковичем и швейцарцем Роджером Федерером.

«Как соперники мы показали миру, что можем быть не только величайшими соперниками, но и коллегами. Я не говорю «лучшими друзьями», но у нас могут быть хорошие личные отношения, и я думаю, что это положительный пример для следующих поколений. Я горжусь этим. В некотором смысле у нас было дикое соперничество с Роджером, Новаком и мной, но в то же время мы не упускали из виду, что мы люди. Мы не воюем друг с другом, мы уважаем друг друга. Это помогает показать новым поколениям, что нет необходимости ненавидеть своих противников. Их можно уважать, ценить. В конце концов, они важная часть твоей жизни. Вам не нужно ненавидеть своих противников, чтобы проявить себя наилучшим образом. Это то, что мы показали всему миру», — сказал Надаль в подкасте Энди Роддика.

38-летний Надаль завершил карьеру после Кубка Дэвиса в конце ноября 2024 года. Он выиграл 92 титула на уровне ATP. На грунтовом покрытии Надаль взял рекордные 63 трофея.

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