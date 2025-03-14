Все полуфиналистки Индиан-Уэллса входят в топ-4 по выигранным матчам в этом сезоне

Полуфиналистки хардового турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе белорусская теннисистка Арина Соболенко, россиянка Мирра Андреева, представительница Польши Ига Швёнтек и Мэдисон Киз из США входят в четвёрку лучших по количеству побед в WTA-туре в 2025 году.
Топ-5 теннисисток по количеству побед в этом сезоне:
1. Мэдисон Киз — 18.
1. Ига Швёнтек — 18.
3. Мирра Андреева — 17.
4. Арина Соболенко — 16.
4. Клара Таусон (Дания) — 16.
В полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе Мирра Андреева сыграет со второй ракеткой мира Игой Швёнтек. В другом полуфинале Соболенко встретится со своей обидчицей в матче за титул на АО-2025 Мэдисон Киз.