Арина Соболенко — Мэдисон Киз: во сколько начнётся, где смотреть полуфинал Индиан-Уэллса

В ночь с 14 на 15 марта мск на хардовом турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) состоится полуфинальный матч, в котором встретятся вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и американка Мэдисон Киз, занимающая пятую строчку мирового рейтинга. Игра начнётся не ранее 4:00 мск.
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Поединок можно будет посмотреть на портале Eurosport Player (по подписке), на каналах Eurosport. В России официальных трансляций матчей на турнирах WTA не запланировано.
Киз и Соболенко провели между собой шесть матчей на турнирах уровня WTA. Счёт личных встреч — 4-2 в пользу белоруски. Последний раз теннисистки встречались в финале Australian Open — 2025. Тогда победила американка, выигравшая свой первый титул на ТБШ.
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.
- 14 марта 2025
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