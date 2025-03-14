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Арина Соболенко — Мэдисон Киз: во сколько начнётся, где смотреть полуфинал Индиан-Уэллса

Арина Соболенко — Мэдисон Киз: во сколько начнётся, где смотреть полуфинал Индиан-Уэллса
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В ночь с 14 на 15 марта мск на хардовом турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) состоится полуфинальный матч, в котором встретятся вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и американка Мэдисон Киз, занимающая пятую строчку мирового рейтинга. Игра начнётся не ранее 4:00 мск.

Индиан-Уэллс (ж). 1/2 финала
15 марта 2025, суббота. 04:00 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Мэдисон Киз
США
Мэдисон Киз
М. Киз

Поединок можно будет посмотреть на портале Eurosport Player (по подписке), на каналах Eurosport. В России официальных трансляций матчей на турнирах WTA не запланировано.

Киз и Соболенко провели между собой шесть матчей на турнирах уровня WTA. Счёт личных встреч — 4-2 в пользу белоруски. Последний раз теннисистки встречались в финале Australian Open — 2025. Тогда победила американка, выигравшая свой первый титул на ТБШ.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.

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