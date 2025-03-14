«Может, купить здесь дом?» Алькарас — после очередного выхода в полуфинал Индиан-Уэллса

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас оставил забавную надпись на камере после четвёртого подряд выхода в полуфинал турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

«Может, купить здесь дом?» — написал Алькарас на камере.

В четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе Алькарас одержал победу над аргентинским спортсменом Франсиско Серундоло со счётом 6:3, 7:6 (7:4). Далее третьей ракетке мира предстоит сыграть с 14-м номером рейтинга британцем Джеком Дрейпером.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Общий призовой фонд соревнований у мужчин составляет $ 9 693 540. Алькарас является действующим победителем соревнований.