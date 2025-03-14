Петрова объяснила эмоциональное поведение Медведева после победы над Фисом в Индиан-Уэллсе

Бронзовый призёр Олимпийских игр, бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова высказалась о победе шестой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева в четвертьфинальном матче с французом Артюром Фисом на хардовом «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе.
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«Эмоции Медведева после матчбола, его радость — это всё было на него непохоже. Мы привыкли видеть Медведева спокойным, с холодным лицом после победы, а тут — все эмоции наружу, это показало, что он вложил все силы, всю душу в этот матч. И отыгрывался он не только против француза, но и против всей публики.
Это был очень качественный матч: Даня здорово держал заднюю линию, невероятно передвигался, находил лазейки для обводящих ударов, а соперник в свою очередь все время давил на Даню. Это отличная победа, и на этой уверенности у Медведева есть возможность идти дальше, постараться выиграть полуфинал. Тогда, скорее всего, придётся играть с Алькарасом — виновником прошлогоднего поражения", — приводит слова Петровой ТАСС.
- 14 марта 2025
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