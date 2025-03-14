«Думал об этом с детства». Дрейпер — о возможном попадании в топ-10

14-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер прокомментировал успешное выступление в сезоне-2025 после выхода в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).
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«В какой-то степени это безумие. Я просто тренируюсь, ем, играю в «Монополию», готовлюсь к матчу, выкладываюсь на корте. Результат есть результат, и если я выигрываю, то здорово. Если нет, то на следующий день возвращаюсь к работе. Конечно, я очень рад. Думал об этом с детства, хотел попасть в топ-10 и далеко проходить на таких крупных турнирах, как этот. Я не ставлю целей, потому что моя мечта сбывается, уже когда я выступаю на этих турнирах», — сказал Дрейпер на пресс-конференции.
В матче за выход в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Дрейпер сыграет с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.
- 14 марта 2025
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