«Думал об этом с детства». Дрейпер — о возможном попадании в топ-10

14-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер прокомментировал успешное выступление в сезоне-2025 после выхода в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

«В какой-то степени это безумие. Я просто тренируюсь, ем, играю в «Монополию», готовлюсь к матчу, выкладываюсь на корте. Результат есть результат, и если я выигрываю, то здорово. Если нет, то на следующий день возвращаюсь к работе. Конечно, я очень рад. Думал об этом с детства, хотел попасть в топ-10 и далеко проходить на таких крупных турнирах, как этот. Я не ставлю целей, потому что моя мечта сбывается, уже когда я выступаю на этих турнирах», — сказал Дрейпер на пресс-конференции.

В матче за выход в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Дрейпер сыграет с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.