Джек Дрейпер объяснил прогресс в своих результатах в текущем сезоне

14-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер заявил, что никогда не бывает удовлетворён своими результатами.

«Часто думаю, правильно ли это. Я смотрю на лучших игроков мира, и в таком виде спорта, как теннис, мы постоянно должны выходить и доказывать свою состоятельность. За год проходит много матчей, много турниров. Считаю, что такой настрой на пользу и подходит для этого спорта, потому что у тебя не может быть выходных. Нужно постоянно идти вперёд. Одно из моих главных качеств – я выкладываюсь по полной. Выходя на корт, я изо всех сил бьюсь за каждое очко, и сейчас всё сложилось. Мне кажется, настрой на борьбу – это ещё один из факторов моего успеха», — сказал Дрейпер на пресс-конференции.

Ранее Дрейпер вышел в полуфинал турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). В матче за выход в финал он сыграет с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.