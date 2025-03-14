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Мэдисон Киз — о своей победной серии: это итог многолетних трудностей, взлетов и падений

Мэдисон Киз — о своей победной серии: это итог многолетних трудностей, взлетов и падений
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Чемпионка Australian Open — 2025, пятая ракетка мира, американская теннисистка Мэдисон Киз заявила, что её 16-и матчевая победная серия только придаёт уверенности в себе на корте.

«Мне кажется, я еще никогда не начинала сезон с таким количеством побед подряд, и они принесли мне большую уверенность в себе. Во многом я стала более зрелой и примирилась с тем, какая я теннисистка. Я уверена, что все происходит не просто так, поэтому считаю, что нужно пройти свой личный путь, чтобы оказаться там, где хочешь. Я думаю, что все эти годы трудностей, взлетов и падений привели меня к этому моменту», — приводит слова Киз с пресс-конференции в Индиан-Уэллсе официальный сайт турнира.

Напомним, что в ночь с 14 на 15 марта на хардовом турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) американка Мэдисон Киз встретится в полуфинальном матче против второй ракетки мира, белорусской теннисисткой Ариной Соболенко. Игра начнётся не ранее 4:00 мск.

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