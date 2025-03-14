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Петрова: выход в полуфинал Индиан-Уэллса является большим достижением для Андреевой

Петрова: выход в полуфинал Индиан-Уэллса является большим достижением для Андреевой
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Бронзовый призёр Олимпийских игр, бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова оценила выход 11-й ракетки мира 17-летней Мирры Андреевой в полуфинал одиночного разряда турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В четвертьфинале россиянка одержала победу в матче с 23-й ракеткой рейтинга украинской спортсменкой Элиной Свитолиной со счётом 7:5, 6:3.

Индиан-Уэллс (ж). 1/4 финала
13 марта 2025, четверг. 23:45 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		3
         
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

«Нравится, как Мирра себя держит на корте: выходит и играет первым номером. Матч со Свитолиной был непростой, по стилю игры Элина Свитолина – любитель затяжных, сложных розыгрышей, она хорошо подавала, хорошо действовала на приёме своей соперницы, но у Мирры на всё был ответ, она поддавливала, пробивала по линии, хорошо подавала и вообще молодец, держала инициативу в своих руках. Её концентрация, спокойствие на корте потрясающие. В итоге одержана важная для неё победа и выход в полуфинал такого турнира, что является большим достижением», — приводит слова Петровой ТАСС.

Напомним, следующий матч Мирра проведёт со второй ракеткой мира польской теннисисткой Игой Швёнтек.

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