Динара Сафина: мужской теннис мне не нравится. Он скучный

Победительница турнира «Большого шлема» в парном разряде, бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Динара Сафина поделилась мнением о зрелещности мужского тенниса.

«Какой теннис я чаще смотрю – мужской или женский? Женский. В женском меня больше всего привлекает то, у кого раньше нервы сдадут. Смотришь на это и становится интересно. Мужской мне не очень нравится – как бы их ни нахваливали. Мне скучно. Не знаю почему. Самое важное в современном женском теннисе — это эмоциональное состояние каждого игрока. Чем оно стабильнее, тем результат стабильнее. Нет эмоциональной стабильности, нет результатов. Все банально и просто. У мужчин скучно, потому что этого нет? Не потому, что этого нет. Просто как-то неинтересно. Бывают классные матчи. Олимпиада удалась. В Австралии матч Джоковича с Алькарасом удался. Они хотя бы там включаются.Но финал Australian Open у мужчин – просто провал. Я думала, что выиграет Зверев. А его так заклинило. Тот же самый момент – такой страх проиграть, что даже не смог показать ничего из того, что умеет», — cказала Сафина.