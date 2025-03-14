«Грандиозное празднование». Моргаду — об эмоциях Медведева после победы над Фисом

Известный португальский журналист Жозе Моргаду высказался о победе шестой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева в четвертьфинальной встрече с французом Артюром Фисом на хардовом «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе.

«Грандиозное празднование Медведева после победы в матче с Фисом. Для него это большая победа», — написал Моргаду на своей странице в социальных сетях.

В четвертьфинальном поединке хардового турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе Медведев победил 21-го номера рейтинга ATP француза Артюра Фиса (6:4, 2:6, 7:6 (9:7)). Россиянин бурно праздновал победное очко. В полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Даниил Медведев сыграет с 13-й ракеткой мира датчанином Хольгером Руне