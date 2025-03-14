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Кузнецова: желаю Мирре Андреевой отыскать «своего» питомца

Кузнецова: желаю Мирре Андреевой отыскать «своего» питомца
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Светлана Кузнецова пожелала 11-й ракетке мира 17-летней россиянке Мирре Андреевой скорее завести питомца.

«Мирре Андреевой так и не купили собаку. Юная звёздочка договорилась с мамой, что если у неё получится войти в топ-20 до конца года, то её мечта сбудется. Желаю Мирре отыскать «своего» питомца! А поскольку она уже была даже не в топ-20, а в топ-10, то открою секрет: лучше одной собаки может быть только две», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

Мирра Андреева вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), в котором сыграет со второй ракеткой мира польской теннисисткой Игой Швёнтек.

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