Кузнецова: желаю Мирре Андреевой отыскать «своего» питомца

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Светлана Кузнецова пожелала 11-й ракетке мира 17-летней россиянке Мирре Андреевой скорее завести питомца.

«Мирре Андреевой так и не купили собаку. Юная звёздочка договорилась с мамой, что если у неё получится войти в топ-20 до конца года, то её мечта сбудется. Желаю Мирре отыскать «своего» питомца! А поскольку она уже была даже не в топ-20, а в топ-10, то открою секрет: лучше одной собаки может быть только две», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

Мирра Андреева вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), в котором сыграет со второй ракеткой мира польской теннисисткой Игой Швёнтек.