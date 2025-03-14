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15-летняя экс-россиянка Ефремова впервые сыграет на уровне основного тура

15-летняя экс-россиянка Ефремова впервые сыграет на уровне основного тура
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15-летняя французская теннисистка Ксения Ефремова, до сентября 2023 года представлявшая Россию, впервые сыграет на уровне основного тура. Спортсменка получила уайлд-кард в квалификацию турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

Ефремова впервые выступила на юниорском Открытом чемпионате Австралии в 2024 году, где дошла до четвертьфинала соревнований.

В сентябре 2024 года стало известно, что Ефремова получила французское гражданство. Россиянка с 10 лет живёт во Франции, где тренируется в академии Муратоглу. По данным СМИ, переход Ефремовой курировал лично президент Федерации тенниса Франции Жиль Мореттон.

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