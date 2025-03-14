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Российскую теннисистку Лытневу дисквалифицировали на год

Российскую теннисистку Лытневу дисквалифицировали на год
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Российскую теннисистку Анну Лытневу дисквалифицированы за нарушения теннисной антикоррупционной программы. Об этом сообщает Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

31 января российской спортсменке были выдвинуты обвинения в четырёх нарушениях: в манипуляции результатами, содействии игроку в недостаточном старании, сговоре с целью коррупции и подстрекательстве. Обвинения касались событий 2023 года. Анна не отреагировала на обвинения и не стала подавать апелляцию. В итоге Лытневу дисквалифицировали на 12 месяцев и оштрафовали на $ 5 тыс., из которых $ 3 тыс. – условно.

Анне Лытневой 22 года, её наивысшая позиция в рейтинге ITF – 1377-я. На российских теннисных соревнованиях она выступает за Москву.

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