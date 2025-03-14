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Дрейпер высказался об игре Алькараса в преддверии полуфинала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Дрейпер высказался об игре Алькараса в преддверии полуфинала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
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14-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер поделился ожиданиями от предстоящего поединка с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

«Он великий чемпион, который показывает невероятные вещи. Он так хорош для нашего спорта… не только для игроков, но и для зрителей, которые смотрят матчи. Он устанавливает очень высокий ориентир, что отлично для такого игрока, как я, потому что вижу его и понимаю, что мне нужно соответствовать его уровню. Рад снова встретиться с Карлосом. Это будет ещё одна прекрасная возможность доказать, что я стремлюсь к вершине», — сказал Дрейпер на пресс-конференции.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Общий призовой фонд соревнований у мужчин составляет $ 9 693 540. Алькарас является действующим победителем соревнований.

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