Дрейпер высказался об игре Алькараса в преддверии полуфинала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

14-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер поделился ожиданиями от предстоящего поединка с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

«Он великий чемпион, который показывает невероятные вещи. Он так хорош для нашего спорта… не только для игроков, но и для зрителей, которые смотрят матчи. Он устанавливает очень высокий ориентир, что отлично для такого игрока, как я, потому что вижу его и понимаю, что мне нужно соответствовать его уровню. Рад снова встретиться с Карлосом. Это будет ещё одна прекрасная возможность доказать, что я стремлюсь к вершине», — сказал Дрейпер на пресс-конференции.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Общий призовой фонд соревнований у мужчин составляет $ 9 693 540. Алькарас является действующим победителем соревнований.