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Ига Швёнтек повторила достижение Новака Джоковича на турнире в Индиан-Уэллсе

Ига Швёнтек повторила достижение Новака Джоковича на турнире в Индиан-Уэллсе
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек стала первым игроком со времён серба Новака Джоковича в 2011 году, отдавшим не более 12 геймов на пути к полуфиналу турнира в Индиан-Уэллсе.

Отметим, 13 марта, Швёнтек со счётом 6:3, 6:3 обыграла олимпийскую чемпионку 2024 года китаянку Чжэн Циньвэнь и в четвёртый раз подряд вышла в полуфинал одиночного разряда Индиан-Уэллса. С момента создания турнира в 1989 году ещё никому из теннисисток не удавалось демонстрировать такую стабильность.

За выход в финал соревнований в Индиан-Уэллсе действующая чемпионка Швёнтек сразится с российской теннисисткой Миррой Андреевой.

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