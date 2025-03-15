Руне — о помощи малоимущим детям: чувствую, что должен сделать всё, что в моих силах

13-я ракетка мира, 21-летний датский теннисист Хольгер Руне рассказал о своей помощи детям из малообеспеченных семей.

«Я всегда придерживался мнения, что каждый заслуживает шанса. Для меня очень важно ощущать, что у меня была возможность заниматься тем, чем я хотел. Очевидно, что у меня были замечательные родители. Это помогло и до сих пор очень помогает. Но я чувствую, что должен сделать всё, что в моих силах, — дарить ракетки, теннисные мячи, одежду тем, кому, возможно, приходится труднее.

Я считаю, что все дети определённо должны иметь возможность осуществить свои мечты. Независимо от того, получится у них это или нет. Думаю, у них должен быть шанс. Вот почему я стараюсь отдавать им столько, сколько могу. Я поддерживаю их деньгами, и они также могут задавать мне вопросы, если им нужен мой опыт и прочее. На самом деле я даже играл с некоторыми из них. Для меня дети очень важны, потому что прошло совсем немного лет с тех пор, как я был ребёнком. Это простая связь», — приводит слова Руне пресс-служба ATP.