Рафаэль Надаль выложил своё первое видео в TikTok

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль опубликовал своё первое видео в популярной социальной сети TikTok.

38-летний испанец объявил о завершении своей профессиональной карьеры после Кубка Дэвиса в конце ноября.

Последним профессиональным турниром Надаля стала финальная часть Кубка Дэвиса — 2024, которая проходила в Малаге. Всего у испанского теннисиста 92 титула в одиночке (пятый результат в истории) и 11 – в паре. Рафаэль Надаль является пятикратным обладателем Кубка Дэвиса в составе сборной Испании и двукратным олимпийским чемпионом (в одиночке и паре).