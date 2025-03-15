Мирра Андреева — Ига Швёнтек: россиянка выиграла первый сет полуфинала в Индиан-Уэллсе

В эти минуты проходит полуфинальный матч турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), в котором 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева встречается с представительницей Польши Игой Швёнтек.

Первый сет матча остался за россиянкой — 7:6 (7:1) в пользу Андреевой.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Общий призовой фонд турнира в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей победительницей соревнований является представительница Польши Ига Швёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла гречанку Марию Саккари.

Андреева и Касаткина потренировались вместе в Барселоне: