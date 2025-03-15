Карлос Алькарас назвал топ-5 футболистов в истории, не включив в список Месси

Третья ракетка мира 21-летний испанский теннисист Карлос Алькарас ответил на вопрос о пятёрке лучших футболистов в мировой истории.

«Криштиану Роналду. Я думаю, это достаточно сложно… Серхио Рамос. Затем Модрич. Не видел сам, как он играет, но по тому, что я слышал о нём и видел в видео — Роналдиньо. И, например, Неймар», — приводит видео со словами Алькараса Reddit.

Португалец Криштиану Роналду, испанец Серхио Рамос и хорват Лука Модрич выступали за мадридский «Реал», при этом Модрич продолжает защищать цвета «сливочных» до сих пор. Бразильцы Роналдиньо и Неймар в прошлом были игроками «Барселоны».

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