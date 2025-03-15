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Мирра Андреева — Ига Швёнтек: полька выиграла второй сет полуфинала в Индиан-Уэллсе

Мирра Андреева — Ига Швёнтек: полька выиграла второй сет полуфинала в Индиан-Уэллсе
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В эти минуты проходит полуфинальный матч турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), в котором 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева встречается с представительницей Польши Игой Швёнтек.

Индиан-Уэллс (ж). 1/2 финала
15 марта 2025, суббота. 02:10 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		1 6
6 1 		6 3
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Второй сет матча остался за польской теннисисткой — 6:1 в пользу Швёнтек.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Общий призовой фонд турнира в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей победительницей соревнований является представительница Польши Ига Швёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла гречанку Марию Саккари.

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