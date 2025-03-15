Мирра Андреева обыграла Игу Швёнтек и вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в финал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В полуфинальном матче турнира россиянка обыграла представительницу Польши Игу Швёнтек со счётом 7:6 (7:1), 1:6, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 17 минут. В её рамках Андреева пять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету её соперницы четыре эйса, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из шести заработанных.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Общий призовой фонд турнира в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей победительницей соревнований является представительница Польши Ига Швёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла гречанку Марию Саккари.