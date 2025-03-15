Мирра Андреева станет как минимум восьмой ракеткой мира после выхода в финал Индиан-Уэллса

11-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева поднимется как минимум на восьмую позицию в рейтинге WTA после его обновления. Такой результат гарантировал 17-летней Мирре выход в финал хардового турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния), где она была посеяна под девятым номером. В случае победы в финале Андреева займёт в рейтинге шестую строчку.
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В полуфинале «тысячника» в Индиан Уэллсе Мирра переиграла в трёх партиях вторую ракетку мира Игу Швёнтек из Польши — 7:6 (7:1), 1:6, 6:3.
В финале турнира Мирра Андреева встретится с победителем матча между первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси и пятой в мировом рейтинге американкой Мэдисон Киз.
Видео: Танец Мирры Андреевой после выхода в полуфинал «Ролан Гаррос»
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