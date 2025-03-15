Мирра Андреева выиграла 11-й матч подряд

11-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева продлила действующую победную серию до 11 матчей. В ночь с 14 на 15 марта мск 17-летняя Мирра в полуфинале хардового турнира категории WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе переиграла в трёх сетах вторую в мировом рейтинге Игу Швёнтек из Польши — 7:6 (7:1), 1:6, 6:3.

Последнее на текущий момент поражение Андреева потерпела 11 февраля 2025 года, уступив во втором круге «тысячника» в Дохе Ребекке Шрамковой из Словакии — 6:3, 3:6, 5:7. После этого Мирра последовательно обыграла Элину Аванесян, Маркету Вондроушову, Питон Стирнс, Игу Швёнтек, Елену Рыбакину и Клару Таусон на WTA-1000 в Дубае, а затем Варвару Грачёву, вновь Таусон, вновь Рыбакину, Элину Свитолину и вновь Швёнтек на «тысячнике» в Индиан-Уэллсе.

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