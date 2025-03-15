Мирра Андреева отреагировала на свою победу во встрече с Игой Швёнтек

Российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала свою победу в полуфинальном матче турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) с представительницей Польши Игой Швёнтек.

«Во втором сете соперница меня буквально убила. После этого я просто попыталась собраться и бороться дальше. Когда она играла великолепно, я мало что могла сделать. Только бороться за каждое очко на корте. Спасать даже те мячи, которые нельзя было спасти. В конце концов, у меня не так уж плохо получилось. Я знаю, что мой тренер Кончита Мартинес проигрывала здесь в финале. Я постараюсь выступить лучше. У неё огромный опыт. Она даёт мне разные советы», — приводит слова Андреевой пресс‑служба турнира.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Общий призовой фонд турнира в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей победительницей соревнований является представительница Польши Ига Швёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла гречанку Марию Саккари.