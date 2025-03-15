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Арина Соболенко — Мэдисон Киз: Соболенко забрала стартовый сет за 24 минуты

Арина Соболенко — Мэдисон Киз: Соболенко забрала стартовый сет за 24 минуты
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В эти минуты на хардовом турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) проходит полуфинальный матч между первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси и пятой в мировом рейтинге американкой Мэдисон Киз. Первый сет со счётом 6:0 остался за Соболенко.

Индиан-Уэллс (ж). 1/2 финала
15 марта 2025, суббота. 04:45 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		1
         
Мэдисон Киз
США
Мэдисон Киз
М. Киз

Продолжительность партии составила 24 минуты. Самым длительным стал четвёртый гейм на подаче Киз, в котором четыре раза был зафиксирован счёт «ровно».

В финале «тысячника» в Индиан-Уэллсе победитель матча Соболенко — Киз сыграет с 11-й ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой, посеянной на турнире под девятым номером.

Календарь WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
Турнирная сетка WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

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