Арина Соболенко вышла в финал «тысячника» в Индиан-Уэллсе, отдав Мэдисон Киз один гейм

В ночь с 14 на 15 марта мск на хардовом турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) завершился полуфинальный матч в женском одиночном разряде между первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко (первый посев на турнире) и пятой в мировом рейтинге Мэдисон Киз из США (пятый посев на турнире). Соболенко одержала разгромную победу в двух сетах — 6:0, 6:1.

Продолжительность матча составила 52 минуты. Соболенко ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из шести брейк-пойнтов. Киз выполнила два эйса при двух двойных ошибках и проиграла свой единственный брейк-пойнт за матч.

В финале турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе Арина Соболенко сыграет с 11-й ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой (девятый посев на турнире).

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