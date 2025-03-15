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Арина Соболенко — Мэдисон Киз, результат матча 15 марта 2025, счет 2:0 (6:0, 6:1), 1/2 финала WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Арина Соболенко вышла в финал «тысячника» в Индиан-Уэллсе, отдав Мэдисон Киз один гейм
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В ночь с 14 на 15 марта мск на хардовом турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) завершился полуфинальный матч в женском одиночном разряде между первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко (первый посев на турнире) и пятой в мировом рейтинге Мэдисон Киз из США (пятый посев на турнире). Соболенко одержала разгромную победу в двух сетах — 6:0, 6:1.

Индиан-Уэллс (ж). 1/2 финала
15 марта 2025, суббота. 04:45 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		1
         
Мэдисон Киз
США
Мэдисон Киз
М. Киз

Продолжительность матча составила 52 минуты. Соболенко ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из шести брейк-пойнтов. Киз выполнила два эйса при двух двойных ошибках и проиграла свой единственный брейк-пойнт за матч.

В финале турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе Арина Соболенко сыграет с 11-й ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой (девятый посев на турнире).

Календарь WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
Турнирная сетка WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Видео: Соболенко показала, как проходит её день на Australian Open

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