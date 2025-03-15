Арина Соболенко вышла в финал «тысячника» в Индиан-Уэллсе, отдав Мэдисон Киз один гейм

В ночь с 14 на 15 марта мск на хардовом турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) завершился полуфинальный матч в женском одиночном разряде между первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко (первый посев на турнире) и пятой в мировом рейтинге Мэдисон Киз из США (пятый посев на турнире). Соболенко одержала разгромную победу в двух сетах — 6:0, 6:1.
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
Продолжительность матча составила 52 минуты. Соболенко ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из шести брейк-пойнтов. Киз выполнила два эйса при двух двойных ошибках и проиграла свой единственный брейк-пойнт за матч.
В финале турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе Арина Соболенко сыграет с 11-й ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой (девятый посев на турнире).
Видео: Соболенко показала, как проходит её день на Australian Open
- 15 марта 2025
-
06:11
-
05:54
-
05:37
-
05:12
-
05:04
-
04:55
-
04:44
-
04:26
-
03:36
-
03:26
-
03:04
-
00:35
-
00:29
- 14 марта 2025
-
23:59
-
23:49
-
22:45
-
22:23
-
21:51
-
21:40
-
20:57
-
20:40
-
20:30
-
19:47
-
19:44
-
19:38
-
19:00
-
18:44
-
18:28
-
18:00
-
17:58
-
17:39
-
17:00
-
15:39
-
15:23
-
14:31