Определились финалистки турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе в одиночном разряде
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Стали известны обе участницы финала хардового турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) в одиночном разряде. В матче за титул между собой сыграют 11-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева (девятый посев на турнире) и первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси.
Индиан-Уэллс (ж). Финал
16 марта 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
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Мирра Андреева
М. Андреева
В полуфинале Андреева одолела в трёх сетах вторую ракетку мира Игу Швёнтек из Польши (7:6 (7:1), 1:6, 6:3), в то время как Соболенко разгромила пятую в рейтинге WTA американку Мэдисон Киз (6:0, 6:1).
Финальный матч «тысячника» в Индиан-Уэллсе пройдёт 16 марта, его начало назначено на 21:00 мск.
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