«Как старая мама с ребёнком». Соболенко высказать о встрече с Миррой Андреевой в финале

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о грядущем финальном матче Индиан-Уэллса с представительницей России 17-летней Миррой Андреевой.

«Это безумие, я снова это говорю, но это безумие, на что она способна, и такой юный возраст, это впечатляет. Мы играли, уже сыграли пару матчей, это будет здорово, и я действительно с нетерпением жду встречи с ней, это как будто старая мама играет с ребёнком… На сколько лет она старше, о Боже, я на 9 лет старше её, она всего на 2 года моложе моей сестры, и я смотрю на своих сестёр, это так безумно… Как вы думаете, я чувствую себя хорошо?», — сказала Соболенко в интервью на корте после победы над Мэдисон Киз из США.

Матч Соболенко — Андреева начнётся завтра, 16 марта, в 20:00 мск.

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