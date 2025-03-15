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«Как старая мама с ребёнком». Соболенко высказать о встрече с Миррой Андреевой в финале

«Как старая мама с ребёнком». Соболенко высказать о встрече с Миррой Андреевой в финале
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о грядущем финальном матче Индиан-Уэллса с представительницей России 17-летней Миррой Андреевой.

Индиан-Уэллс (ж). Финал
16 марта 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Это безумие, я снова это говорю, но это безумие, на что она способна, и такой юный возраст, это впечатляет. Мы играли, уже сыграли пару матчей, это будет здорово, и я действительно с нетерпением жду встречи с ней, это как будто старая мама играет с ребёнком… На сколько лет она старше, о Боже, я на 9 лет старше её, она всего на 2 года моложе моей сестры, и я смотрю на своих сестёр, это так безумно… Как вы думаете, я чувствую себя хорошо?», — сказала Соболенко в интервью на корте после победы над Мэдисон Киз из США.

Матч Соболенко — Андреева начнётся завтра, 16 марта, в 20:00 мск.

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