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Арина Соболенко отреагировала на победу над Мэдисон Киз за 52 минуты и выход в финал

Арина Соболенко отреагировала на победу над Мэдисон Киз за 52 минуты и выход в финал
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о своей победе над американкой Мэдисон Киз в 1/2 финала Индиан-Уэллса.

Индиан-Уэллс (ж). 1/2 финала
15 марта 2025, суббота. 04:45 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		1
         
Мэдисон Киз
США
Мэдисон Киз
М. Киз

«Я не ожидала, что всё будет так быстро, если честно, но я очень рада тому, как я играла сегодня. Очень рада одержать эту трудную победу над Медисон. У меня потрясающий сезон, пока что, но у неё есть ещё много возможностей… И да, не могу дождаться, чтобы сыграть ещё много матчей против Киз. И, ребята, о Боже, поправьте меня, я не знаю… Но чувствую, что вы поддерживали меня больше, чем её сегодня, и это было действительно невероятно. Большое спасибо, увидимся в финале», — сказала Соболенко в интервью на корте после победы.

Финальный матч Арина Соболенко — Мирра Андреева начнётся завтра, 16 марта, в 20:00 мск.

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