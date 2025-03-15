Арина Соболенко отреагировала на победу над Мэдисон Киз за 52 минуты и выход в финал

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о своей победе над американкой Мэдисон Киз в 1/2 финала Индиан-Уэллса.
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«Я не ожидала, что всё будет так быстро, если честно, но я очень рада тому, как я играла сегодня. Очень рада одержать эту трудную победу над Медисон. У меня потрясающий сезон, пока что, но у неё есть ещё много возможностей… И да, не могу дождаться, чтобы сыграть ещё много матчей против Киз. И, ребята, о Боже, поправьте меня, я не знаю… Но чувствую, что вы поддерживали меня больше, чем её сегодня, и это было действительно невероятно. Большое спасибо, увидимся в финале», — сказала Соболенко в интервью на корте после победы.
Финальный матч Арина Соболенко — Мирра Андреева начнётся завтра, 16 марта, в 20:00 мск.
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