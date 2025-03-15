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Мирра Андреева рассказала об изменениях в теннисе и высказалась о Шараповой и Уильямс

Мирра Андреева рассказала об изменениях в теннисе и высказалась о Шараповой и Уильямс
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11-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева после победы над второй ракеткой мира Игой Швёнтек в полуфинале Индиан-Уэллса высказалась о своей карьере.

Индиан-Уэллс (ж). 1/2 финала
15 марта 2025, суббота. 02:10 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		1 6
6 1 		6 3
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

— Очевидно, что Вы ещё очень молоды, и, очевидно, у нашего вида спорта невероятная история с подростками. Ига, Серена, Мария Шарапова — все они побеждали в подростковом возрасте. До этого в теннисе была эпоха, когда такие игроки, как Штеффи Граф, Мартина Хингис, Моника Селеш и Каприати, действительно были выдающимися, доминировали. Вы знаете о той эпохе? Можете рассказать?

— Да, конечно, я знаю, что Моника Селеш и Мартина Хингис, они выиграли много турниров и много титулов, когда были ещё подростками. Конечно, я знаю, что они играли отлично, и, знаете, я стараюсь быть на том же уровне, но теннис сильно изменился, и теперь я не могу представить, что выиграю восемь турниров Большого шлема в 17 лет. Это невозможно.

Да, конечно, я знаю, что происходило, и о Марии и о Серене. Я много смотрела, как они играют, поэтому я также знаю, что они выиграли много титулов и много турниров, будучи совсем молодым. Я стараюсь не думать об этом, потому что потом я могу начать слишком много думать, начать сравнивать себя, это не приведёт меня к чему-то хорошему. Я знаю, что они сделали. Хорошо, молодцы. Но я стараюсь не думать о них и стараюсь сосредоточиться на том, что делать со своей карьерой, — приводит слова Мирры Андреевой пресс-служба Индиан-Уэллса.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Общий призовой фонд турнира в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн.

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