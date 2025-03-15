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15 марта главные новости спорта, футбол, результаты НХЛ, КХЛ, баскетбол, теннис, Мирра Андреева, WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Мирра в финале «тысячника» после победы над Швёнтек, новый гол Роналду. Главное к утру
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11-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева обыграла вторую в мировом рейтинге Игу Швёнтек и вышла в финал турнира категории WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе, Криштиану Роналду забил свой 928-й гол в профессиональной карьере, немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль вторым в текущем сезоне НХЛ достиг планки в 100 очков. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Мирра Андреева обыграла Игу Швёнтек и вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе.
  2. 40-летний Роналду забил 928-й гол в карьере.
  3. Леон Драйзайтль стал вторым игроком текущего сезона НХЛ, покорившим отметку в 100 очков.
  4. Арина Соболенко вышла в финал «тысячника» в Индиан-Уэллсе, отдав Мэдисон Киз один гейм.
  5. Захарян не смог завершить тренировку «Реала Сосьедад» из-за травмы.
  6. Недовольный Роналду ушёл в подтрибунку сразу после замены на 61-й минуте матча Про-Лиги.
  7. Неймар не поедет в сборную Бразилии по медицинским показаниям.
  8. «Локомотив» проиграл в серии буллитов «Нефтехимику» в матче КХЛ.
  9. СКА одержал четвёртую победу подряд, обыграв «Сочи».
  10. Российскую теннисистку Лытневу дисквалифицировали на год.
  11. 28 очков Николы Йокича помогли «Денверу» победить «Лейкерс» без Леброна и Луки Дончича.
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