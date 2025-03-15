Мирра в финале «тысячника» после победы над Швёнтек, новый гол Роналду. Главное к утру
11-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева обыграла вторую в мировом рейтинге Игу Швёнтек и вышла в финал турнира категории WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе, Криштиану Роналду забил свой 928-й гол в профессиональной карьере, немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль вторым в текущем сезоне НХЛ достиг планки в 100 очков. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Мирра Андреева обыграла Игу Швёнтек и вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе.
- 40-летний Роналду забил 928-й гол в карьере.
- Леон Драйзайтль стал вторым игроком текущего сезона НХЛ, покорившим отметку в 100 очков.
- Арина Соболенко вышла в финал «тысячника» в Индиан-Уэллсе, отдав Мэдисон Киз один гейм.
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- Недовольный Роналду ушёл в подтрибунку сразу после замены на 61-й минуте матча Про-Лиги.
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