Мирра в финале «тысячника» после победы над Швёнтек, новый гол Роналду. Главное к утру

11-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева обыграла вторую в мировом рейтинге Игу Швёнтек и вышла в финал турнира категории WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе, Криштиану Роналду забил свой 928-й гол в профессиональной карьере, немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль вторым в текущем сезоне НХЛ достиг планки в 100 очков. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».