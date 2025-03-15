Ига Швёнтек сорвалась на болбоя в матче с Андреевой, ударив в его сторону мячом

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира Ига Швёнтек не смогла сдержать эмоций в матче с 11-й ракеткой мира россиянкой Миррой Андреевой. Польская теннисистка ударила мячом в сторону болбоя, разозлившись на его действия. Мяч чудом не попал в мальчика.

Фото: кадр из трансляции

Фото: кадр из трансляции

Фото: кадр из трансляции

Полуфинальный матч турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) завершился со счётом 7:6 (7:1), 1:6, 6:3 в пользу Андреевой. В матче за титул Андреева сыграет с первой ракеткой мира из Беларуси Ариной Соболенко.

Пока неизвестно, накажут ли Швёнтек за такое агрессивное действие в отношении болбоя.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Общий призовой фонд турнира в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей победительницей соревнований является именно Ига Швёнтек.