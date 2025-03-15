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Фото: записи из блокнота Мирры Андреевой попали в трансляцию матча со Швёнтек

Фото: записи из блокнота Мирры Андреевой попали в трансляцию матча со Швёнтек
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Записи из блокнота 11-й ракетки мира российской теннисистки Мирры Андреевой попали в кадр трансляции во время её матча со второй ракеткой мира полькой Игой Швёнтек. 17-летняя спортсменка составила досье на каждую из соперниц турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

Фото: кадр из трансляции

Фото: кадр из трансляции

Полуфинал «тысячника» в Индиан Уэллсе между Андреевой и Швёнтек завершился со счётом 7:6 (7:1), 1:6, 6:3 в пользу представительницы России.

Индиан-Уэллс (ж). 1/2 финала
15 марта 2025, суббота. 02:10 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		1 6
6 1 		6 3
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

В финале турнира в Индиан-Уэллсе Мирра Андреева встретится с первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко. В случае победы в финале Андреева займёт шестую строчку мирового рейтинга.

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