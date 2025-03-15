Фото: записи из блокнота Мирры Андреевой попали в трансляцию матча со Швёнтек

Записи из блокнота 11-й ракетки мира российской теннисистки Мирры Андреевой попали в кадр трансляции во время её матча со второй ракеткой мира полькой Игой Швёнтек. 17-летняя спортсменка составила досье на каждую из соперниц турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

Фото: кадр из трансляции

Фото: кадр из трансляции

Полуфинал «тысячника» в Индиан Уэллсе между Андреевой и Швёнтек завершился со счётом 7:6 (7:1), 1:6, 6:3 в пользу представительницы России.

В финале турнира в Индиан-Уэллсе Мирра Андреева встретится с первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко. В случае победы в финале Андреева займёт шестую строчку мирового рейтинга.