Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева: не знаю, могу ли делать на корте вообще всё. Но пытаюсь

Мирра Андреева: не знаю, могу ли делать на корте вообще всё. Но пытаюсь
Аудио-версия:
Комментарии

11-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева оценила свою игру на хардовом турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния).

Индиан-Уэллс (ж). 1/2 финала
15 марта 2025, суббота. 02:10 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		1 6
6 1 		6 3
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

— Есть ощущение, что на корте в свои 17 лет ты можешь всё. Арсенал огромен. Это так?
— Я стараюсь. Я стараюсь придумывать что-нибудь на корте и пытаюсь играть разнообразно. И сейчас мы много работаем над тем, чтобы я тоже начинала играть агрессивно и тоже, наверное, заходить в корт, пытаться, может быть, завершать больше розыгрышей у сетки.

Поэтому я чувствую себя в целом довольно разнообразным игроком, стараюсь играть разнообразно, не знаю, могу ли делать на корте прямо всё, по крайней мере, пытаюсь. Иногда, конечно, не работает, но я бы сказала, что если вы все об этом говорите и так чувствуете, то, может быть, это даже очень неплохо, — сказала Андреева в эфире «Больше!».

Материалы по теме
«Хочу реванш, мне терять нечего». Мирра — после выхода на Соболенко в финал Индиан-Уэллса
«Хочу реванш, мне терять нечего». Мирра — после выхода на Соболенко в финал Индиан-Уэллса
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android