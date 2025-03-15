Мирра Андреева: не знаю, могу ли делать на корте вообще всё. Но пытаюсь

11-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева оценила свою игру на хардовом турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния).
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— Есть ощущение, что на корте в свои 17 лет ты можешь всё. Арсенал огромен. Это так?
— Я стараюсь. Я стараюсь придумывать что-нибудь на корте и пытаюсь играть разнообразно. И сейчас мы много работаем над тем, чтобы я тоже начинала играть агрессивно и тоже, наверное, заходить в корт, пытаться, может быть, завершать больше розыгрышей у сетки.
Поэтому я чувствую себя в целом довольно разнообразным игроком, стараюсь играть разнообразно, не знаю, могу ли делать на корте прямо всё, по крайней мере, пытаюсь. Иногда, конечно, не работает, но я бы сказала, что если вы все об этом говорите и так чувствуете, то, может быть, это даже очень неплохо, — сказала Андреева в эфире «Больше!».
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