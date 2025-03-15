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«Я чуть вообще не умерла». Мирра Андреева раскрыла секрет своего прогресса в сезоне-2025

«Я чуть вообще не умерла». Мирра Андреева раскрыла секрет своего прогресса в сезоне-2025
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11-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, в чём секрет такого прогресса в сезоне 2025 года.

Индиан-Уэллс (ж). 1/2 финала
15 марта 2025, суббота. 02:10 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		1 6
6 1 		6 3
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

— Скажи, пожалуйста, ты сейчас растёшь физически? Есть ощущение, что физика позволяет тебе делать совершенно другие вещи, нежели в прошлом году.
— Да, я бы сказала, что предсезонку, которую мы сделали, я там чуть вообще не умерла, я была очень близка к тому, чтобы просто сдаться и сказать: «Больше не могу», было очень тяжело, и мы много работали над моей физикой, над тем, чтобы укрепить мышцы, работали очень много, конечно же, на корте, но я считаю, что вот этот период подготовки на предсезонке очень повлиял на мою карьеру. Потому что я чувствую, что стала сильнее, могу подавать быстрее, двигаться быстрее по корту, поэтому, наверное, ключевым моментом было то, что мы очень-очень много работали на предсезонке, — сказала Андреева в эфире «Больше!».

Ранее Мирра Андреева вышла в финал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В полуфинальном матче турнира россиянка обыграла представительницу Польши Игу Швёнтек со счётом 7:6 (7:1), 1:6, 6:3.

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