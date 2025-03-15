Пресс-служба турнира в Индиан-Уэллсе отреагировала на победу Андреевой в матче со Швёнтек

Пресс-служба «тысячника» в Индиан-Уэллсе отреагировала на победу 11-й ракетки мира россиянки Мирры Андреевой над вторым номером мирового рейтинга полькой Игой Швёнтек в полуфинале соревнований. Матч завершился со счётом 7:6 (7:1), 1:6, 6:3 в пользу представительницы России.

«Будущее здесь», — отреагировала на победу Андреевой пресс-служба турнира.

В финале турнира в Индиан-Уэллсе Мирра Андреева встретится с первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко. В случае победы в финале Андреева займёт шестую строчку мирового рейтинга. Финальный матч «тысячника» в Индиан-Уэллсе пройдёт 16 марта, его начало назначено на 21:00 мск.