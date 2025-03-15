Пресс-служба турнира в Индиан-Уэллсе отреагировала на победу Андреевой в матче со Швёнтек
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Пресс-служба «тысячника» в Индиан-Уэллсе отреагировала на победу 11-й ракетки мира россиянки Мирры Андреевой над вторым номером мирового рейтинга полькой Игой Швёнтек в полуфинале соревнований. Матч завершился со счётом 7:6 (7:1), 1:6, 6:3 в пользу представительницы России.
Индиан-Уэллс (ж). Финал
16 марта 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
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Мирра Андреева
М. Андреева
«Будущее здесь», — отреагировала на победу Андреевой пресс-служба турнира.
В финале турнира в Индиан-Уэллсе Мирра Андреева встретится с первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко. В случае победы в финале Андреева займёт шестую строчку мирового рейтинга. Финальный матч «тысячника» в Индиан-Уэллсе пройдёт 16 марта, его начало назначено на 21:00 мск.
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