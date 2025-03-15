17-летняя Мирра Андреева второй раз подряд вышла в финал турнира WTA-1000

11-я ракетка мира российская теннисистка 17-летняя Мирра Андреева вышла во второй подряд финал турнира категории WTA-1000.

На турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) в полуфинальном матче россиянка обыграла представительницу Польши Игу Швёнтек со счётом 7:6 (7:1), 1:6, 6:3. Эта победа стала второй кряду над полькой.

22 февраля 2025 года Мирра Андреева выиграла турнир категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), обыграв датскую теннисисту Клару Таусон со счётом 7:6 (7:1), 6:1.

В финале трунира в Индиан-Уэллсе Андреева сыграет с первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко. Общий призовой фонд турнира в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн.