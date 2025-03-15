Мирра Андреева повторила достижение Шараповой, одержав 11-ю подряд победу на уровне WTA

11-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева стала третьей теннисисткой, одержавшей более 10 побед подряд на уровне WTA до достижения 21-летнего возраста. Она повторила достижения пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема» россиянки Марии Шараповой и бывшей седьмой ракетки мира из Чехии Николь Вайдишовой.

На турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) в полуфинальном матче 17-летняя Андреева обыграла представительницу Польши Игу Швёнтек, одержав 11-ю подряд победу. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:1), 1:6, 6:3.

В финале трунира в Индиан-Уэллсе Андреева сыграет с первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко. Общий призовой фонд турнира в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн.