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Мирра Андреева провела наибольшее число тай-брейков в 2025 году, не проиграв ни одного

Мирра Андреева провела наибольшее число тай-брейков в 2025 году, не проиграв ни одного
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11-я ракетка мира российская теннисистка 17-летняя Мирра Андреева сыграла наибольшее количество тай-брейков (пять) среди всех теннисисток в 2025 году и ни один из них не проиграла, сообщает Opta Ace.

Индиан-Уэллс (ж). 1/2 финала
15 марта 2025, суббота. 02:10 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		1 6
6 1 		6 3
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

На турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) в полуфинальном матче россиянка обыграла представительницу Польши Игу Швёнтек со счётом 7:6 (7:1), 1:6, 6:3. Это второй выход в финал и вторая победа над полькой кряду.

В финале Андреева сыграет с первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко. Турнир проходит с 5 по 16 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей победительницей соревнований является Ига Швёнтек.

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