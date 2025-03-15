Мирра Андреева провела наибольшее число тай-брейков в 2025 году, не проиграв ни одного

11-я ракетка мира российская теннисистка 17-летняя Мирра Андреева сыграла наибольшее количество тай-брейков (пять) среди всех теннисисток в 2025 году и ни один из них не проиграла, сообщает Opta Ace.

На турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) в полуфинальном матче россиянка обыграла представительницу Польши Игу Швёнтек со счётом 7:6 (7:1), 1:6, 6:3. Это второй выход в финал и вторая победа над полькой кряду.

В финале Андреева сыграет с первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко. Турнир проходит с 5 по 16 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей победительницей соревнований является Ига Швёнтек.