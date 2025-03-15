Селиваненко: Андреева с самого первого дня дала понять, что у неё безграничный потенциал

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко поделился мнением об игре российской теннисистки Мирры Андреевой.

«Мирра Андреева с самого первого дня своего появления в профессиональном туре дала всем понять, что у неё безграничный потенциал и амбиции стать одной из сильнейших в мире. Вокруг неё опытная команда тренеров и менеджеров, поэтому её результаты на сегодняшний день — ещё один шаг вперёд в карьере», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

На турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) в полуфинальном матче россиянка обыграла представительницу Польши Игу Швёнтек со счётом 7:6 (7:1), 1:6, 6:3. Это второй выход в финал и вторая победа над полькой кряду. В финале Андреева сыграет с первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко. Турнир проходит с 5 по 16 марта.