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Селиваненко: Андреева с самого первого дня дала понять, что у неё безграничный потенциал

Селиваненко: Андреева с самого первого дня дала понять, что у неё безграничный потенциал
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко поделился мнением об игре российской теннисистки Мирры Андреевой.

«Мирра Андреева с самого первого дня своего появления в профессиональном туре дала всем понять, что у неё безграничный потенциал и амбиции стать одной из сильнейших в мире. Вокруг неё опытная команда тренеров и менеджеров, поэтому её результаты на сегодняшний день — ещё один шаг вперёд в карьере», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Индиан-Уэллс (ж). 1/2 финала
15 марта 2025, суббота. 02:10 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		1 6
6 1 		6 3
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

На турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) в полуфинальном матче россиянка обыграла представительницу Польши Игу Швёнтек со счётом 7:6 (7:1), 1:6, 6:3. Это второй выход в финал и вторая победа над полькой кряду. В финале Андреева сыграет с первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко. Турнир проходит с 5 по 16 марта.

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